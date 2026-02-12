Zes Unica, mille autorizzazioni in due anni: Sbarra annuncia l’estensione della misura alle Marche e all’Umbria

Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, ha presieduto questa mattina, nella Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la riunione della Cabina di regia Zes, facendo il punto sui risultati raggiunti e annunciando l’estensione del Piano strategico alle regioni Marche e Umbria.

Al centro dell’incontro l’aggiornamento del Piano strategico della Zes Unica, reso necessario dall’allargamento del perimetro alle due regioni in transizione, finora escluse dalla misura, e la comunicazione dei dati consolidati sull’andamento dello strumento.

Autorizzazioni in crescita del 250%

“Nella Cabina di regia odierna – ha dichiarato Sbarra – abbiamo preso atto di risultati che superano ampiamente le aspettative”. Il sottosegretario ha messo a confronto il precedente assetto, basato su otto Zes regionali, con l’attuale configurazione unitaria.

“Se nel biennio 2022-2023 le autorizzazioni si contavano nell’ordine di poche centinaia, negli ultimi due anni sono state rilasciate oltre mille autorizzazioni, con un incremento superiore al 250 per cento. Parliamo di circa 6 miliardi di euro di investimenti autorizzati e più di 17.800 ricadute occupazionali stimate”.

Numeri che, secondo il governo, confermano l’impatto della Zes Unica sullo sviluppo economico del Mezzogiorno e l’efficacia del coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

Credito d’imposta e investimenti

Alla semplificazione amministrativa si affianca il credito d’imposta come leva fiscale. Negli ultimi due anni all’Agenzia delle Entrate sono pervenute oltre 17.300 domande, sostenute da uno stanziamento di 6,1 miliardi di euro a supporto di più di 12,4 miliardi di investimenti.

“La Zes Unica Mezzogiorno – ha affermato Sbarra – si conferma un modello efficace e un pilastro della politica industriale del Sud”. La legge di stabilità prevede inoltre uno stanziamento di 4 miliardi per il prossimo triennio, con l’obiettivo di garantire continuità e pianificazione strutturata degli investimenti.

Estensione a Marche e Umbria

L’estensione del perimetro alle regioni Marche e Umbria, uniche regioni in transizione precedentemente escluse, ha comportato l’adeguamento applicativo del Piano strategico.

“Importante – ha concluso Sbarra – che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indichi la Zes come modello a cui guardare per misure future da introdurre a livello nazionale al fine di garantire la semplificazione amministrativa”.

La riunione della Cabina di regia si inserisce nel percorso di consolidamento della Zes Unica come strumento centrale della strategia di sviluppo e attrazione degli investimenti nel Sud.