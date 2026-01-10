Zes unica, nuove aliquote per il credito d’imposta del settore agricolo

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026:

58,7839 per cento per le micro, piccole e medie imprese;

58,6102 per cento per le grandi imprese.

Lo comunica l’Agenzia delle Entrate spiegando che a partire da oggi saranno, inoltre, aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale e, pertanto, i contribuenti interessati potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione. Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che rende più semplice e immediata la consultazione delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d’imposta.