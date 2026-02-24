Zes Unica, più credito alle Pmi: le banche del Gruppo Mcc aderiscono al protocollo con Abi

Mediocredito Centrale, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno aderito al protocollo d’intesa siglato tra la Struttura di missione Zes e l’Abi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes Unica per il Mezzogiorno.

L’accordo punta a rafforzare il tessuto produttivo del Sud, favorendo condizioni finanziarie più competitive e strumenti calibrati sulle esigenze delle aziende che intendono sviluppare progetti nelle aree interessate.

Sostegno lungo tutto il ciclo di investimento

Con l’adesione al protocollo, le banche del Gruppo Mediocredito Centrale si impegnano a supportare crescita e investimenti non solo nel Mezzogiorno ma anche nelle regioni Marche e Umbria. Il sostegno avverrà attraverso strumenti finanziari innovativi e servizi di consulenza specializzata, valorizzando l’esperienza maturata nell’integrazione tra agevolazioni pubbliche e credito bancario.

L’obiettivo dichiarato è accompagnare le imprese lungo tutte le fasi del ciclo di investimento, dalla pianificazione strategica alla realizzazione dei progetti, con un’attenzione particolare ai processi di innovazione, digitalizzazione e transizione sostenibile.

Focus sui settori strategici

Un’attenzione specifica sarà riservata alle aziende attive in comparti ritenuti strategici: agroalimentare e agroindustria, turismo, Ict, automotive, Made in Italy di qualità, biotech e aerospazio.

Attraverso l’iniziativa, il Gruppo Mcc intende contribuire al rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale dei territori coinvolti, favorendo occupazione qualificata, attrazione di capitali e sviluppo sostenibile.

L’intesa tra sistema bancario e istituzioni si inserisce in una strategia più ampia volta a generare valore stabile per le imprese e per le comunità locali, con l’obiettivo di rendere la Zes Unica uno strumento effettivo di politica industriale e non soltanto un perimetro normativo.