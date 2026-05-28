Zes unica, Sbarra: In due anni risultati incredibili, 20 mld investiti nel Sud. Una misura da estendere a tutt’Italia

“Nel giro di due anni” la nuova impostazione della Zes unica ha prodotto “risultati inimmaginabili”. Lo ha detto Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud nel governo Meloni, intervenendo al convegno “Far crescere il Sud nella tempesta globale”, in corso a Napoli e organizzato dall’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia” con il patrocinio del Comune.

Sessantamila nuovi posti di lavoro

Le autorizzazioni uniche rilasciate dalla struttura di missione, ha riferito Sbarra, “sono state 1.325 per tre miliardi di euro solo in Campania, in tutto il Sud 8,3 miliardi e quasi 18 mila posti di lavoro”. Accanto alle autorizzazioni, ha aggiunto, arrivano anche le domande di beneficio fiscale: “17.300 domande per 12,5 miliardi di investimenti privati”, che insieme alle autorizzazioni uniche portano “nei due anni a 20 miliardi di investimenti privati nel Sud”. Una dinamica che, secondo le stime richiamate, può generare “55 miliardi di euro di investimenti e 60 mila nuovi posti di lavoro”.

Criticità del modello precedente e riforma

Sbarra ha sottolineato che la precedente impostazione delle Zes, con aree “molto limitate” e una governance “un po’ debole”, non avrebbe prodotto “dal 2017 al 2023 impatti significativi”. La svolta, ha spiegato, è arrivata con la riforma avviata nell’autunno 2023 dal governo Meloni e dall’allora ministro Fitto, quando “le otto Zes regionali vengono estese a tutto il territorio del Mezzogiorno, penso anche dell’Abruzzo”, con un piano strategico centrato su filiere come “Made in Italy di qualità, turismo, elettronica, cantieristica, ferroviario, automotive, aerospazio”.

Andamento del 2026

La misura, ha aggiunto il sottosegretario, “cammina” e “nei primi cinque mesi del 2026 il trend è in netto miglioramento rispetto al 2025, che era stato decisamente migliore del 2024 e migliore in assoluto dei cinque anni prima”.

Ipotesi di estensione del modello

Allo studio del governo “vi è la possibilità di estendere all’intero territorio nazionale il modello Zes unica per quanto riguarda la parte legata alle semplificazioni burocratiche e amministrative”. Lo ha detto Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud nel governo Meloni, intervenendo al convegno “Far crescere il Sud nella tempesta globale”, in corso a Napoli e organizzato dall’Osservatorio Economico e Sociale “Riparte l’Italia” con il patrocinio del Comune.

Stanziamenti e legge di stabilità

Il sottosegretario ha ricordato che la Zes è stata già estesa, a novembre 2024, a Marche e Umbria. La volontà del governo è fare un altro passo in avanti. “Il governo intende investire ancora di più. La legge di stabilità del 2026 – ha ricordato Sbarra – ha toccato sullo stanziamento Zes il suo massimo storico con 2,3 miliardi di investimenti”. A tal proposito il sottosegretario ha ricordato che “da quando nasce la Zes lo stanziamento avveniva sempre anno per anno con le leggi finanziarie e con le leggi di stabilità”.

Programmazione pluriennale degli investimenti

Invece la legge di stabilità del 2026, ha detto Sbarra, “finanzia la Zes per il prossimo triennio 2026-2027-2028”, un’operazione “molto attesa dagli investitori e dalle associazioni datoriali”, perché consente di “programmare e pianificare su più anni i loro investimenti”.

Sbarra ha poi ricordato che “in questi cinque anni di legislatura il governo ha impegnato e impegnerà sulla Zes 10 miliardi di euro”, risorse che “sono destinate ad alzarsi ulteriormente con le leggi di stabilità 2027 e 2028 sulla base dell’effettivo tiraggio”.

Secondo il sottosegretario, si tratta di un percorso che punta a rafforzare in modo strutturale lo sviluppo del Mezzogiorno: “Quindi la volontà politica del governo è quella di investire ancora di più sulle aree meridionali, offrendo finalmente una visione unitaria della crescita e dello sviluppo, coordinata e integrata tra i diversi ministeri”, con l’obiettivo di “aiutare il Sud a collegarsi con il resto del Paese e giocarsi anche, come Mezzogiorno, la battaglia del Mediterraneo allargato”.