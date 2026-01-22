Zes Unica, un successo: credito d’imposta da rifinanziare. Appello di Jannotti Pecci a Fico

“Le richieste di investimento utilizzando il credito d’imposta previsto dalla Zes unica sono state in Campania, e in particolare nella provincia di Napoli, superiori a quelle di qualsiasi altra regione, a dimostrazione della vitalità economica di un territorio che può trainare lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno. Il successo della Zes unica è stato tale che le risorse stanziate al riguardo sono risultate insufficienti a garantire per il 100% l’erogazione dell’incentivo fiscale. L’auspicio è che possa intervenire la Regione con un proprio cofinanziamento, utilizzando i fondi coesione”. A sostenerlo è il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci. “Il presidente Fico – prosegue Jannotti Pecci – ci ha assicurato di verificare la praticabilità dell’intervento e siamo fiduciosi che ciò possa avvenire, così come accaduto con la SuperZes siciliana. Il provvedimento avrebbe un doppio vantaggio: confermare la legittima aspettativa degli investitori di poter contare in toto sul beneficio richiesto a suo tempo; rassicurare anche futuri interessati sull’impegno istituzionale, a tutti i livelli, per favorire il consolidamento e rafforzamento del tessuto produttivo meridionale”.