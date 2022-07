Zest Napoli: Sentirsi a casa con un aperitivo stellare

di Raffaele De Santis

Locale: Zest

Tipologia: Cocktail Bar, Aperitivo

Indirizzo: Via Gian Lorenzo Bernini, 80, 80129, Napoli

Telefono:333 856 6970

Prezzo: €€

In questi anni in cui la richiesta di locali serali si fa sempre più calda e travolgente, nonostante il periodo non facile a causa della pandemia, non poteva non nascere, tra le vive e moderne strade del Vomero, un cocktail bar in grado di coniugare senza difficoltà drink bilanciati ed un aperitivo fresco e godurioso. Zest rappresenta, fin dalla sua apertura nell’ottobre 2020, il posto perfetto per godere di ottimi drink ed una cena abbondante, leggermente defilati dal caos delle principali vie della movida.

Il bartender Luca e la gentilissima Mavi affrontano con calore, coraggio, ed anche un pizzico di ironia il difficile momento storico: nel menù, oltre ai classici intramontabili, i clienti ritroveranno i nomi dei vaccini che tante volte abbiamo letto nelle televisioni o nei giornali, in una versione alcolica decisamente più apprezzabile. Un’idea ottima, così come ottime sono le proposte del menù, che i clienti potranno godere nei comodissimi divanetti in esterna o all’interno del moderno locale.

E’ possibile combinare i drink con diversi tipi di taglieri a prezzi già definiti, e decisamente convenienti. Pizzette farcite, toast, bun, salumi: la proposta è ampia, e, soprattutto, di elevata qualità. La ciliegina sulla eccellente torta è sicuramente il servizio, Luca e Mavi accompagnano gli avventori con un calore ed una gentilezza tipici di una famiglia, dando un ulteriore motivo per tornare e saggiare tutte le loro prelibatezze!

Se l’articolo vi ha incuriositi, potete seguire Zest sui profili social Facebook ed Instagram. E mi raccomando, non abbiate paura a mischiare i vaccini: potete prendere tutte le dosi che gradite!