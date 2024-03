Zest, riapre il ristorante del Grand Hotel La Favorita di Sorrento: Ai fornelli lo chef stellato Domenico Iavarone

Riaprirà il 27 marzo il ristorante Zest del Grand Hotel La Favorita, situato nel cuore di Sorrento. Ai Fornelli lo chef stellato Domenico Iavarone con una brigata ricca di entusiasmo e con grandi novità per il menù di primavera.

Risotto al limone, scampi e liquirizia, la pasta mista con piselli, astice e provola, il carciofo con fonduta di provola e tartufo nero, la triglia in patate fritte, la torta di mele e così via…in un infinito viaggio tra profumi e tipicità per conquistare ogni palato.

“Tra le curiosità della prossima apertura ci sono anche le nuove sale del ristorante Zest – illustra lo chef Domenico Iavarone – la sala interna, gli spazi in giardino e la meravigliosa terrazza. Il tutto vista mare e circondati dal verde incontaminato della penisola sorrentina e gli alberi di limoni, curati in famiglia come gemme preziose. E’ inoltre in fase di realizzazione la nuova cantina, che sarà pronta per giugno”.

Aperti ogni sera a cena e solo di domenica a pranzo, il ristorante Zest di Sorrento non avrà giorni di chiusura. L’offerta gastronomica accompagnerà con creatività, ma senza mai dimenticare i sapori del territorio, la bellezza degli ambienti. La sala interna dai colori pastello a richiamare i colori del mare, del cielo e della natura incontaminata; gli spazi in giardino circondati dal profumo dei limoni e dell’erba fresca e la terrazza panoramica, tra musica e cocktail. Il tutto vista mare a completare la ricetta perfetta per momenti indimenticabili.

“Abbiamo naturalmente anche rafforzato la squadra, sia in sala che in cucina – illustrano con entusiasmo i fratelli Giuseppe e Mario Manniello, Managers del Grand Hotel La Favorita – abbiamo un’attenzione massima alle esigenze del nostro personale, e’ per noi importante il concetto di benessere del personale, al punto da avere a disposizione da quest’anno anche il nutrizionista, perché siamo convinti che una corretta alimentazione sia un’importante ricetta per ridurre lo stress quotidiano e garantire la salute del nostro corpo. Del resto siamo cresciuti con la scuola di O’ Parrucchiano, con gli insegnamenti dei nostri genitori Tina e Vincenzo: Per noi l’azienda è famiglia ed alta professionalità; ed in tal senso ci preoccupiamo della nostra squadra perché appunto sono per noi parte della famiglia”

Grand Hotel La Favorita

Cinque stelle situato in via Torquato Tasso, nel cuore del centro antico di Sorrento, con vista mare e circondato da ampi giardini, immerso nel profumo degli agrumi tipici della Penisola Sorrentina. Le 85 camere sono ampie e luminose, tutte isolate acusticamente e dotate di balcone, di cui 5 junior suite, dotate dei più moderni comfort. E’ già presente un ristorante interno con sala colazioni e lounge bar in terrazza con piscina. Il tutto vista mare. Si arricchisce da dicembre di una nuova offerta gastronomica con la creazione del ristorante ZEST e lo chef stellato Domenico Iavarone.