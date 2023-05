Zielinski e Bereszynski in vacanza ad Ischia, in giro con una 500 d’epoca rossa

I calciatori del Napoli Zielinski e Bereszynski sono in vacanza ad Ischia: i due giocatori sono arrivati stamattina sull’isola verde con le mogli ed i figli con un traghetto di linea partito da Pozzuoli. Allo sbarco sono stati accolti da un amico ischitano che ha messo loro a disposizione una 500 d’epoca rossa con la quale i due calciatori polacchi andranno in queste ore alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’isola; Zielinski e Bereszynski alloggiano presso un hotel nel comune di Lacco Ameno dove trascorreranno la notte e pare che abbiano in programma, meteo permettendo, anche il giro dell’isola via mare in motoscafo.