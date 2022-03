Zona Franca Urbana Centro Italia: dal Mise 60 mln imprese e autonomi

Dal 6 aprile al 4 maggio 2022 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere esenzioni fiscali e contributive. Le risorse disponibili per le agevolazioni sono pari a circa 60 milioni di euro. E’ quanto prevede la circolare pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico che disciplina l’apertura del nuovo bando per il 2022. Sul sito del Mise è stato inoltre pubblicato un nuovo elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi ammessi alle agevolazioni fiscali previste dal bando dello scorso anno.