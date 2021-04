Zona gialla, Gruppo Irgenre: Riapertura dei centri commerciali nei fine settimana non più procrastinabile

La scelta “di far sparire la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana è incomprensibile e dannoso nell’ottica di una ripresa non più procrastinabile”. E’ una posizione molto chiara quella espressa dal Gruppo Irgenre, specializzata nella creazione, valorizzazione e gestione di Shopping Center, Retail Park e Outlet (tra cui il Cilento Outlet e il Maximall di Pontecagnano e il Maximall Pompeii in costruzione) all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Riaperture. Una decisione – proseguono dalla dirigenza del Gruppo Irgenre – sostenuta “da chi evidentemente non conosce il settore del retail, perché non è possibile credere che questo settore possa sopravvivere senza riaprire nei week end. “E’ bene che il Governo comprenda a pieno che decisioni simili avranno profonde ricadute occupazionali in un settore che sostiene migliaia di famiglie”.