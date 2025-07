Zona industriale Carini, Monteleone “Finalmente diventa protagonista”

PALERMO (ITALPRESS) – “Finalmente la zona industriale diventa protagonista del territorio di Carini, perché prima era considerata un’area ‘spuria’: noi abbiamo insistito perché avesse servizi e strutture adeguate al forte sviluppo che sta avvenendo. La nostra area industriale, pur essendo più piccola di quella di Termini Imerese, è quella che ha più attività nella provincia di Palermo”. Lo ha detto il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, a margine dell’apertura dei cantieri per la riqualificazione della Zona industriale di Carini: “Abbiamo fatto la nostra parte per sollecitare questa ristrutturazione, puntando sui servizi della nettezza urbana che prima non esistevano, come se questa parte non rientrasse nel Comune di Carini: noi invece su questo abbiamo spinto, perché quest’area è il polmone dell’economia carinese”, ha aggiunto.

xd8/vbo/mca1