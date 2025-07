Zone disagiate, Di Scala (Fdi): La legge campana è un doppione normativo. Servono fatti non etichette

“Un inutile doppione normativo”. Così la consigliera regionale campana di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Di Scala, commenta l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Campania della legge che riconosce ufficialmente Ischia, Capri, Procida, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri come zone disagiate.

“La buona volontà non manca – spiega Di Scala – ma questa legge rischia di essere l’ennesima norma-fotocopia, destinata a restare lettera morta: l’articolo 119 della Costituzione, recentemente modificato, riconosce già i diritti legati all’insularità e agli svantaggi delle aree periferiche: non servono nuove leggi, serve applicare quelle esistenti”.

Sottolineando la necessità di “azioni concrete, non nuove etichette”, la consigliera Di Scala afferma che “alle isole dell’Arcipelago campano servono interventi mirati, non leggi fotocopia che si limitano a ribadire l’ovvio: si agisca sul serio, senza perdere altro tempo”.

“Piuttosto che inseguire fondi per sagre e feste di paese, i primi cittadini si concentrino sulle vere priorità: rafforzamento del personale sanitario, completamento delle strutture ospedaliere e servizi adeguati per residenti e turisti”.

Pur avendo votato a favore della legge, Di Scala conclude: “Bene il riconoscimento formale, ma non è certo con le etichette che si risolvono i problemi di chi vive nelle aree disagiate. Serve coraggio politico per affrontare davvero i nodi strutturali di isole e aree interne, non slogan, peraltro a ridosso di campagne elettorali”.