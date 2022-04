Zoo di Napoli, domani laboratori didattici e tour guidati sullo sviluppo sostenibile

Domani, Venerdi 29 aprile, allo Zoo di Napoli, percorsi dedicati tra ambiente circostante e salvaguardia del pianeta, in collaborazione con Leonardo Immobiliare, a favore della conservazione della specie e l’importanza delle piante. Perché non si fa mai abbastanza per l’ambiente, ed ogni occasione è da utilizzare per ribadire concetti vitali, soprattutto per le prossime generazioni. Un mix ben congeniato dei laboratori dello Zoo, ma incentrato per portare un messaggio, ovvero quanto si può e si deve fare, per salvaguardare l’ambiente. Da sempre infatti lo Zoo di Napoli tratta tematiche importanti, per far conoscere, le specie animali minacciate dall’estinzione, i segreti e le virtù delle piante, ma anche le buone pratiche da applicare nella vita di tutti i giorni, con la raccolta differenziata e per riciclare ciò che è possibile. In definitiva i punti cardine dell’Agenda 2030 dell’ONU, base imprescindibile dei laboratori didattici e dei tour guidati sullo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità per un pianeta ed una società più sana. E soprattutto con un futuro ancora possibile.



Gli studi infatti e le previsioni non sono incoraggianti, perciò ogni giorno è importante per l’ambiente ed anche la salvaguardia di piccole aree verdi come lo Zoo, è di primaria importanza, e più in grande del pianeta tutto. Attenzione che non dovrebbe mai sopire, come un monito per tutti i livelli, ovvero partendo dall’alto, ma coinvolgendo appunto, sempre di più ogni singolo individuo, nessuno esonerato, in un cambiamento di rotta possibile. Tematiche importanti che lo Zoo di Napoli sostiene da sempre, come principi fondanti del Parco e condivisi, per questa iniziativa con Leonardo Immobiliare, realtà impegnata da tempo in questa direzione che non a caso ha scelto lo Zoo come partner per condividere l’intento, che nel suo ambito specifico riguarda la resilienza e sostenibilità nei suoi ambienti di lavoro e nel rapporto con il pubblico.