Zucchero chiude con un grande successo le sue 12 date all’Arena

Milano, 9 ott. (askanews) – Grande successo per il ritorno live di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’Arena di Verona. Con oltre 120.000 spettatori per i suoi 12 show che si sono tenuti tra il 16 settembre e ieri, mercoledì 8 ottobre, Zucchero si conferma l’artista dei record dell’anfiteatro veronese: si contano, infatti, oltre 720.000 spettatori da tutto il mondo nei 66 concerti tenuti ad oggi sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera! Inoltre, continua a detenere il primato di 22 show in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e quello di 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022). Il tour internazionale prosegue in Nord America. Tornano anche il prossimo anno le “sere d’estate” di forti emozioni e di grande musica dal vivo: dopo il successo degli ultimi due anni, Zucchero torna live negli stadi italiani e per la prima volta nell’ambito del prestigioso festival Umbria Jazz con il suo tour “Overdose d’amore”. La sua voce inconfondibile e unica, il repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schiliro’ (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Queste le date del tour “Overdose d’Amore” (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE 6 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna 8 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara 11 luglio all’Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di Perugia 14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.