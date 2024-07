Zucchero domani a San Siro, poi al via il tour mondiale

Milano, 3 lug. (askanews) – Domani, giovedì 4 luglio, alle ore 20.30 Zucchero “Sugar” Fornaciari infiammerà il palco dello Stadio San Siro di Milano per l’ultima data del tour italiano negli stadi “Overdose d’amore”.

La contagiosa energia di Zucchero e le sue canzoni saranno le protagoniste di una serata indimenticabile. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo e, dopo le 5 date italiane di Udine, Bologna, Messina, Pescara e Milano, prosegue in Europa e in America del Sud. È in radio e in digitale “Overdose d’amore 2024” (EMI / Universal Music Italia – Columbia / Sony Music Italy), la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero “Sugar” Fornaciari.