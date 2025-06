Zucchero torna live in Italia negli stadi

Milano, 18 giu. (askanews) – Una voce inconfondibile e unica, un repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, una band straordinaria composta da grandissimi professionisti nazionali e internazionali, un’overdose di musica tutta suonata dal vivo, di pura energia e… d’amore!

Da domani, giovedì 19 giugno, Zucchero “Sugar” Fornaciari attraverserà il Bel Paese con il tour “Overdose d’amore”, 6 nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma.

Dopo aver toccato, tra il 2023 e il 2024, 4 continenti, passando per 35 nazioni e 73 città e superando 1 milione e mezzo di spettatori (facendo tappa in Italia nel 2023 alle Terme di Caracalla di Roma, alla RCF Arena di Reggio Emilia, in Piazza Unità d’Italia a Trieste, al Cortile della Reggia di Caserta, al Teatro Valle dei Templi di Agrigento e al Teatro Greco di Siracusa e nel 2024 al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, allo Stadio Franco Scoglio di Messina, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e allo Stadio San Siro di Milano), con questi nuovi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo.

Con lui sul palco la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schiliro’ (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Queste le date del tour “Overdose d’amore” (prodotte da Friends & Partners): 19 giugno – Stadio del Conero – ANCONA 21 giugno – Stadio San Nicola – BARI 23 giugno – Circo Massimo – ROMA 24 giugno – Circo Massimo – ROMA 26 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO 28 giugno – Stadio Euganeo – PADOVA

Zucchero continua a collezionare record su record all’Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

A settembre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nuove date imperdibili, durante le quali festeggerà un traguardo importante… i suoi 70 anni! Ogni serata sarà così non solo un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali, ma anche un’occasione unica per celebrare insieme a lui una tappa straordinaria della sua vita e della sua carriera.