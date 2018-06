Zungoli, al Comune irpino la Bandiera arancione del Touring Club Italiano

“Al termine del percorso di analisi della candidatura presentata lo scorso autunno, il Comune di Zungoli (Avellino) ha soddisfatto i parametri previsti dal Modello di Analisi Territoriale del Touring Club Italiano e riceve dunque la Bandiera arancione”. Lo ha comunicato il consigliere del Touring, Giovanni Pandolfo. Zungoli pertanto è il primo borgo della provincia di Avellino – quinto in Campania, dopo Cerreto Sannita e Sant’Agata dei Goti (Bn), Morigerati (Sa) e Letino (Ce) – a potersi fregiare di questo prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano. La manifestazione regionale del Touring della Campania per la Giornata Bandiere Arancioni – in programma per domenica 23 settembre 2018 – si terrà a Zungoli. L’Amministrazione comunale di Zungoli sta organizzando una pubblica cerimonia per la consegna “ufficiale” della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.