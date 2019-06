Zurich agenzia Carisma gold sponsor di Connext

L’agenzia Zurich di Salerno, Carisma Srl, è gold sponsor di Connext Napoli, l’appuntamento di Unione Industriali Napoli e Confindustria che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e ad alimentare il tessuto imprenditoriale locale. L’evento – in programma oggi presso la Mostra d’Oltremare – offrirà l’opportunità a imprenditori, aziende e start up campane di prendere parte a incontri, scambi di idee e progetti, creando un momento di dialogo con il sistema confindustriale nazionale. Le aziende registrate – fra cui l’Agenzia Zurich di Salerno, che parteciperà con uno stand dedicato – si incontreranno durante il marketplace, vetrina importante per conoscere potenziali partner clienti e fornitori, offrire i propri servizi e prodotti e confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali.