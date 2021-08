Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Dal presidente Draghi l’impegno chiaro dell’Italia e dell’Europa per le donne afghane, per chi si è speso per i loro diritti. È l’impegno che porteremo al G20 sulle donne tra pochi giorni a Santa Margherita Ligure”. Lo scrive su Twitter la ministra per la Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti.