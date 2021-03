Bitcoin, l’oro del 21esimo secolo?

E’ notizia di qualche giorno fa che il gigante Americano delle macchina elettriche, Tesla, ha deciso di accettare Bitcoin come forma di pagamento per l’acquisto dei suoi veicoli. Oltre alle valute nazionali, Tesla accetterà dunque anche la cripto-valuta più discussa del momento come alternativa alle valute nazionali. Ma cosa ha portato il Bitcoin, che non è altro che una stringa di codice protetto da password, ad avere un valore di circa $50,000 nei primi mesi del 2021?

Il bitcoin nasce nel 2009 per mano di uno o più programmatori, ancora non identificati, che usano lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Questo si basa su un concetto relativamente semplice: permettere il trasferimento della proprietà senza necessità di validazione da parte di una terza parte. Quando facciamo un acquisto online abbiamo necessariamente bisogno di una banca o altro ente di credito che agisca come intermediario per “garantire” la buona riuscita della transazione. Questi intermediari svolgono dunque un ruolo chiavi perché’ permettono lo scambio di beni o servizi a distanza senza necessità di doversi incontrare fisicamente e pagare in contanti come si faceva in passato. Per facilitare lo scambio di beni o servizi l’intermediario richiede il pagamento di una commissione. L’idea rivoluzionaria dietro Bitcoin era l’eliminazione degli intermediari. Ogni volta che il bitcoin passa di mano questo viene annotato in un registro centrale digitale, in gergo tecnico Blockchain, che tutti possono consultare ma nessun singolo può modificare. La blockchain certifica il passaggio di proprietà del Bitcoin dal compratore al venditore ovviando alla necessità di coinvolgere un intermediario terzo che svolge funzione di garante.

Se in un primo momento si era diffusa l’idea che il Bitcoin potesse sostituire le monete nazionali e diventare la moneta digitale globale del 21esimo secolo, con il tempo sono iniziati ad emergere molti problemi. Il primo è quello legato alla sicurezza. Conti correnti e Carte di Credito, essendo associate ad una persona fisica o giuridica, permettono il tracciamento del denaro. Se si conclude una transazione illegale online le istituzioni potrebbero tracciare chi ha fatto il pagamento e chi lo ha ricevuto andando a identificare chi ha violato la legge. Bitcoin, proprio per l’assenza di un intermediario terzo, è totalmente anonimo. Il Bitcoin passa dal portafoglio virtuale del compratore al portafoglio virtuale del venditore e, visto che non è necessario una verifica dell’identità per creare il portafoglio, il tutto può avvenire in maniera anonima il che non è visto di buon occhio dalle istituzioni. Un secondo problema legato al furto/smarrimento. I Bitcoin non è altro che un file protetto da una password molto complicata. Se si perde la password si perde il Bitcoin. Emblematico il caso di un ragazzo inglese che nel 2013 per errore buttò la chiavetta USB con la password per i suoi Bitcoin che ad oggi valgono $300 milioni ma sono inaccessibili. Terzo, e forze maggior problema, è quello relativo alla stabilità del prezzo. La moneta legale, priva di valore intrinseco, ha due caratteristiche principali: viene riconosciuta come mezzo di pagamento dalla collettività e ha un valore relativamente stabile. Se negli ultimi il Bitcoin si è diffuso al punto di essere riconosciuto come mezzo di pagamento in più paesi, gli sbalzi di prezzo hanno creato molta incertezza e rappresentano un ostacolo alla più ampia diffusione del Bitcoin. Immaginate di aver iniziato a lavorare in un Azienda nel I primi del 2021 e di aver pattuito una retribuzioni di 1 Bitcoin all’inizio di ogni mese. Il primo Gennaio il vostro stipendio sarebbe stato pari a €23,000, il primo Febbraio €27,000 e il primo Marzo €41,000. Per quanto nessun lavoratore si lamenterebbe di questo aumento inaspettato di stipendio nel giro di due mesi, la situazione sarebbe radicalmente diversa se il valore del Bitcoin si dimezzasse nei 3 mesi successivi. Se per le monete legali le banche centrali nazionali riescono a minimizzare gli sbalzi di valore (vedi l’Argentina nel 2014), nel caso del Bitcoin non esiste nessuna organizzazione statale capace di intervenire per limitare gli sbalzi di prezzo.