Rima, 24 ago. (Adnkronos) – “Dialogo? Confronto? Linea dura? Per le mie convinzioni non si tratta con il terrorista ma prima di prendere una decisione ho sentito qualche soldato che è stato lì. E ho chiesto: ‘Secondo te ci si può fidare dei talebani?’ La risposta è stata: ‘Non rispettano alcun patto’. Il dialogo con queste persone è impossibile. Va bene avere un rapporto per salvare più vite possibili ma no dialogo”. Così Antonio Tajani di Fi al Meeting di Rimini.