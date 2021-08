Africa: Draghi, ‘è il futuro, sostegno da Italia e G20’**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Con l’Italia alla Presidenza del G20, è un grande piacere prendere la parola in questa conferenza sul Compact with Africa”. Così il premier Mario Draghi intervenendo alla Conferenza del G20 Compact with Africa. “Prima di tutto vorrei ringraziare Angela per la sua leadership nel promuovere una collaborazione così forte tra i paesi del G20 ed il continente africano. Questo incontro si sta svolgendo in un momento cruciale per le relazioni tra l’Africa ed il resto del mondo”.