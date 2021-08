Al via la piattaforma per il bonus rottamazione TV

È attiva la piattaforma per il bonus rottamazione tv. I rivenditori possono accedere al portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio del contributo per l’acquisto di televisori di nuova generazione previsto dalla legge di Bilancio 2021. L’agevolazione è cumulabile con il precedente bonus Tv-decoder e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terreste.

