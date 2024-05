Alfa e Ricchi e Poveri inaugurano il Pride Village Virgo di Padova

Roma, 15 mag. (askanews) – Saranno Alfa e i Ricchi e Poveri a dare il via, venerdì 7 giugno, alla Fiera di Padova, alla XVII edizione del Pride Village Virgo, il più grande festival LGBTQIA+ italiano, che fino al 7 settembre porterà sul palco i protagonisti della musica, dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento, richiamando nella città veneta un pubblico proveniente da tutta la Penisola.

Ed è proprio in musica che inaugurerà il festival, con la nuova direzione artistica di Diego Longobardi, invitando alla propria grande festa di apertura, che quest’anno si tinge di rosa Pink Flamingo, due grandi ospiti che, seppur appartenenti a generazioni diverse, hanno saputo farsi interpreti della contemporaneità e di quella voglia di amare che non accetta confini, tempi o barriere.

“Sono contento di prendere parte a questa iniziativa, nelle mie canzoni racconto l’amore che per me è universale, così come penso lo sia anche la libertà di poter amare senza confini – dichiara il genovese Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi – Anche se la mia generazione è molto avanti sulle questioni legate alla comunità LGBTQ+, penso che eventi come il Pride Village Virgo siano importanti per ricordare che i diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani”.

E sempre in musica si concluderà a notte fonda la serata grazie alla presenza alle consolle del Dj e producer inglese Josh Harrison, protagonista delle notti dell’Outhouse, una delle serate queer più popolari di Londra negli ultimi anni, di Andy – J e Mr Mara. A condurre le danze sarà Vanessa Van Cartier, vincitrice della seconda stagione di Drag Race Holland e volto della trasmissione “Non sono una signora” programma condotto da Alba Parietti su Rai 2.

La XVII edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Red Bull, Coca-Cola. Media partner: RTL 102.5.