Alperia, Fitch conferma il rating come ‘BBB’ con outlook stabile

Padova, 16 feb. (Labitalia) – L’agenzia di rating Fitch ha confermato ad Alperia Spa il rating di lungo termine al livello BBB, con outlook “stabile”. La conferma del rating tiene conto del nuovo business plan One Vision 2020-24 approvato dagli organi di Alperia alla fine dell’anno scorso, che ha definito le priorità strategiche e la politica finanziaria (indebitamento netto/Ebitda massimo di 2,5xEbitda), della sana struttura patrimoniale, delle buone performance che l’agenzia presume per il 2020, di un business mix che risentirà della forte spinta verso la transizione energetica come trend trainante del settore seppure in contesto economico di incertezza.