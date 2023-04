Aperte le iscrizioni al Suzuki V-Strom Day 2023

TORINO (ITALPRESS) – Da oggi è possibile iscriversi alla terza edizione del raduno Suzuki V-Strom Day 2023, in programma sabato 3 giugno in Umbria. La base dell’evento sarà la Tenuta di Corbara a Orvieto, in provincia di Terni, dove da quest’anno si tengono anche alcuni corsi della Suzuki V-Strom Off Road Academy. Da lì i partecipanti andranno, guidati da un leader, verso paesaggi magnifici e scorci pittoreschi fino a Todi, dove è prevista una visita centro storico con una guida locale. Come negli anni passati, il percorso alternerà strade asfaltate e sterrati leggeri. L’organizzazione ha tracciato un percorso suggestivo, ideale per mettere in risalto la versatilità delle V-Strom adattandolo anche ai motociclisti con poca esperienza di fuoristrada. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi e affidati a guide locali esperte del territorio e agli istruttori della V-Strom Off Road Academy, in sella alle loro V-Strom 1050DE e V-Strom 800DE.

Le Suzuki V-Strom 1050DE e 800DE saranno a disposizione per alcuni test ride esclusivi nella giornata antecedente al raduno, venerdì 2 giugno, un’opportunità riservata – previa prenotazione – a chi raggiungerà in anticipo la location per effettuare anzitempo anche il check-in per il V-Strom Day. Da oggi e fino al prossimo 27 maggio è possibile iscriversi al V-Strom Day 2023 attraverso il sito Suzuki dedicato della manifestazione: https://moto.suzuki.it/v-strom-day/. La registrazione prevede la compilazione di un form online. Nella medesima pagina si ritrovano anche le informazioni dettagliate sul programma della giornata. Per gestire in modo adeguato e sicuro l’evento e garantire il massimo supporto tra il numero di guide e dei partecipanti, Suzuki ha stabilito un numero massimo di 90 moto clienti.

Al V-Strom Day 2023 valgono tutte le annate di V-Strom dalla cilindrata o dall’allestimento. Tutti i modelli saranno accettati, dalla prima V-Strom 1000 del 2002, fino alle più recenti V-Strom 1050 e V-Strom 800DE, passando per le varie generazioni della best-seller 650 e per l’agile 250. In ciascuna di queste moto è presente lo stesso DNA, con uno spirito indomito e la capacità di assecondare la voglia di viaggiare, andando sempre alla scoperta di nuovi luoghi. Per affrontare il V-Strom Day 2023 non occorre che la moto sia equipaggiata con pneumatici tassellati ed è possibile portare con sè il passeggero. Tutto ciò che è richiesto ai partecipanti è di indossare abbigliamento tecnico adeguato. La quota di partecipazione è 100,00 Euro per il pilota e di 50,00 Euro per l’eventuale passeggero. Le cifre comprendono: Light lunch, tre ristori (caffè stop), kit di partecipazione che comprende: t-shirt e gadget vari, visita guidata del centro di Todi, tester dedicato per ogni gruppo, assicurazione contro gli infortuni.

