Aumentano rinoceronti ed elefanti in Uganda

(Adnkronos) – Il numero di elefanti e rinoceronti in Uganda sta costantemente crescendo, invertendo anni di declino causati dal bracconaggio. La popolazione di rinoceronti bianchi e neri, che era stata spazzata via all’inizio degli anni ’80 per la caccia ai loro corni, è cresciuta fino a 32 esemplari, da quando ne sono stati introdotti quattro nel 2005. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell’Uganda Wildlife Authority. Grazie a questi sforzi, anche il numero di elefanti è cresciuto nel tempo, arrivando ad un incremento del 300%, per un totale di 7.975 esemplari.