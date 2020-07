Broker di trading per iniziare da zero nel 2020

La scelta della piattaforma è il primo passo che qualsiasi trader dovrà compiere per vivere un’esperienza di trading online positiva e redditizia. Per tale motivo, richiede una particolare attenzione: le truffe nel settore non sono rare.

Inoltre, è chiaro che ognuno debba scegliere il broker che propone quelli che appaiono come i servizi più adatti a risaltare le proprie capacità. In effetti, il trading online è un’attività che consente di incrementare il proprio capitale solo se si seguono le giuste strategie.

Per tale motivo, l’articolo proporrà i migliori broker per principianti, grazie alla valida guida proposta da uno dei siti web più interessanti sul trading: mercati24.com.

Piattaforme di trading: come sceglierne una?

Prima di menzionare qualcuno di quelli che, attualmente, riveste il ruolo di miglior broker principianti (e non solo), è necessario iniziare a conoscere i requisiti fondamentali che denotano una piattaforma sicura e professionale.

Prima di tutto, è necessario affidarsi esclusivamente a broker autorizzati e regolamentati. Nel caso di traders europei, bisogna far riferimento a providers di mercato che operano in conformità con le normative ESMA, cioè le leggi vigenti sul territorio europeo. Si tratta di un primo tratto che contraddistingue una piattaforma sicura ed affidabile.

Inoltre, è bene sapere che le piattaforme migliori a cui potersi affidare appaiono intuitive, friendly user e prive di commissioni.

Infine, una volta assicuratosi che il broker scelto rispetti i requisiti menzionati pocanzi, ogni trader potrà valutare personalmente i servizi proposti, in modo da selezionare una piattaforma che soddisfi le proprie esigenze e sia adatta al proprio livello operativo.

Migliori broker per principianti: eToro

Una delle piattaforme più note nel settore, ormai da anni, è quella proposta dal broker eToro. Prima di tutto, è importante chiarire che è regolarmente autorizzata a prestare i propri servizi a traders europei perché regolamentata CySEC, con numero di licenza 109/10.

La piattaforma in questione risulta chiara ed intuitiva, nonché priva di commissioni e con spread abbastanza flessibili: condizioni di trading ideali per qualsiasi tipologia d’investitore.

In realtà, la caratteristica più interessante di eToro riguarda le modalità con cui i principianti possono imparare a fare trading online.

eToro funziona come un social newtork di trading a tutti gli effetti, dunque, gli utenti faranno parte di una vera e propria community su cui scambiarsi utili consigli di mercato.

Inoltre, i meno esperti potranno iniziare col copy trading: strumento gratuito e funzionale con cui selezionare dei popular investor e, in automatico, si otterranno i loro medesimi risultati.

Sembra che tale funzione sia doppiamente vantaggiosa: consente di imparare osservando come operano i migliori, ma anche di registrare risultati da subito.

La piattaforma eToro propone un conto demo gratuito e senza vincoli con cui verificare, in prima persona, come funziona e mettere in pratica le proprie strategie a rischi zero.

Migliori broker per principianti: IQ Option

IQ Option potrebbe essere un’ulteriore soluzione per cimentarsi nel mondo del trading online ed avere il giusto supporto.

Anche in questo caso, si tratta di una piattaforma assolutamente affidabile: autorizzata CySEC con numero di licenza 247/14.

Oltre l’estrema intuitività che contraddistingue l’interfaccia della piattaforma, una caratteristica molto interessante per i traders riguarda la presenza di un corso formativo gratuito per gli utenti. E’ un vantaggio da non sottovalutare, poiché alla base di un trading consapevole c’è lo studio della teoria.

La piattaforma permette di mettere in pratica le nozioni acquisite mediante un conto demo, in modo da elaborare un corretto piano di trading. Infine, basteranno 10 euro di deposito minimo per iniziare a fare trading online con un conto reale.

Migliori broker per principianti: Plus500

Un ultimo broker a cui potersi affidare è Plus500, prima scelta di numerosi traders in tutto il mondo. Autorizzato CySEC con numero di licenza 250/14, è gestito da una società professionale e senza dubbio affidabile.

La piattaforma proposta risulta ricca di strumenti con cui studiare i mercati e propone una vasta gamma di assets su cui negoziare, in modo da equilibrare il proprio wallet online.

Il tutto, operando a zero commissioni e con spread davvero competitivi: fattori fondamentali per chi parte con piccoli capitali.

In conclusione

La scelta della piattaforma per la propria attività di trading online è fondamentale, poiché broker professionali, autorizzati e che supportano i propri utenti come eToro, Plus500 o IQ Option consentono di vivere un’esperienza positiva anche a chi non ha alcuna esperienza nel settore.

Con il giusto impegno ed uno studio costante, col tempo anche i traders in erba riusciranno ad ottenere le soddisfazioni desiderate.