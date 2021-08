Calcio: Lautaro carica l’Inter, ‘uniti per restare più in alto possibile’

Milano, 21 ago. – (Adnkronos) – “Far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”. Lautaro Martinez fissa l’obiettivo per i nerazzurri a poche ore dall’esordio in campionato contro il Genoa. “L’anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa – scrive su Instagram l’attaccante argentino che non sarà a disposizione di Inzaghi contro i rossoblù per squalifica-. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”.