Calcio: Valentino Rossi, ‘addio di Conte notizia devastante’

Scarperia, 27 mag. -(Adnkronos) – “E’ stata una notizia devastante, non me l’aspettavo, il girone di ritorno è stato bellissimo, funzionava tutto… Il calcio ha dinamiche diverse dalla MotoGP, nel nostro sport quando vinci non vai via, al massimo vai via quando non vinci”. Così Valentino Rossi, grande tifoso dell’Inter in merito all’addio di Antonio Conte alla panchina nerazzurra. “Mi ha ricordato Mourinho, che dopo la vittoria della Champions è andato via sulla macchina del presidente del Real Madrid. Non riusciamo a goderci i bei momenti… Adesso spero che l’Inter possa prendere un buon allenatore”, aggiunge il 9 volte campione del mondo di motociclismo ai microfoni di Sky Sport.