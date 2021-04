Covid: chef Tomei, ‘con coprifuoco alle 22 a cena nemmeno apro’**

Lucca, 28 apr. (Adnkronos) – “Io e lo staff abbiamo deciso di non aprire a cena perché nel mio ristorante non si va perché si ha fame, ma per fare una ‘esperienza’. Non si può mettere fretta ai clienti e non si può obbligarli ad alzarsi per tornare a casa prima del coprifuoco. Al ristorante si va anche per rilassarsi”. Cristiano Tomei spiega all’Adnkronos la sua scelta di aprire soltanto a pranzo: “Da noi – dice lo chef dell’Imbuto di Lucca – si viene per una ‘liturgia’, e i clienti compiono un percorso sensoriale in un’occasione speciale dove non c’è spazio per la fretta. Inoltre – aggiunge – è raro che gli italiani vogliano mangiare alle 19 e io non voglio cambiare il mio approccio alla ristorazione”.