Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “È davvero una bella notizia che i luoghi della cultura tornino a spalancare le porte a tutti, ritrovando quel 100% di capacità nell’accoglienza che la pandemia ci aveva tolto. Bene anche le scelte adottate per gli stadi. In questo risultato c’è l’impegno del ministro Franceschini in primo luogo, ma soprattutto la rigorosa e coerente linea sostenuta da tutti gli esponenti del Partito Democratico”. Lo afferma Sandra Zampa, della segreteria Pd, responsabile Salute.