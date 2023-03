“Dietro le guerre c’è l’industria delle armi, questo è diabolico”. Così Papa Francesco si racconta a ‘Popecast’, il podcast realizzato dai media vaticani nel decennale del pontificato. “Mi fa soffrire vedere i morti, vedere questi ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura”. Per questo come regalo chiede: “La pace, ci vuole la pace”.