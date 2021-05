Edizione speciale sul web store della nuova Suzuki GSX-S1000

E’ prenotabile online la Suzuki GSX-S1000 Web Edition, l’edizione speciale che anticipa il lancio ufficiale della nuova maxi naked di Hamamatsu. Prodotta in soli cinque esemplari numerati, questa versione è dedicata agli appassionati che amano i dettagli ricercati e che desiderano possedere oggetti unici e irripetibili ed è personalizzata utilizzando alcune parti realizzate espressamente per lei. La GSX-S1000 Web Edition fa della raffinatezza e della grinta due tratti distintivi. Con tocchi sapienti gli uomini Suzuki sono riusciti a sottolineare il temperamento della street-fighter e ad esaltare la bellezza della sua linea. La dotazione si arricchisce di parafanghi anteriore e posteriore in carbonio per un look più racing. La linea sportiva è ulteriormente evidenziata dalla cover monoposto specifica per il sellino del passeggero, che ne accentua l’aggressività. Sul lato opposto, il frontale è caratterizzato da un copristrumenti, che migliora la leggibilità del cockpit digitale in condizioni critiche di luce e devia parte del flusso d’aria dal busto del pilota. Sulla cover monoposto e sulle targhette viene apposto il kanji ? (Geki), che significa “grande forza, alta potenza”. Il concetto di Geki esprime quindi una forza in grado di armonizzare la potenza, una sintesi perfetta di quell’equilibrio che la nuova GSX-S1000 realizza per far vivere un’esperienza di guida impareggiabile.

La presenza del kanji rimarca la vocazione orientale della moto, fiera delle proprie origini e realizzata con una cura per i particolari degna della migliore tradizione artigianale del Sol Levante. La personalizzazione si completa con una targhetta identificativa, che riporta in numero progressivo di ciascun esemplare. La nuova GSX-S1000 Web Edition ha un prezzo di 13.800 Euro. Prenotare una GSX-S1000 Web Edition è facile

Suzuki ha una grande esperienza nella vendita online e la sua piattaforma di e-commerce ha procedure semplici e collaudate, che rendono affidabile e sicura ogni operazione. Basta accedere al sito dedicato, inserire l’email, selezionare il Concessionario, p Prenotare versando un acconto di 500 euro (IVA inclusa) ed attendere l’email di conferma della prenotazione. Se poi l’acquisto non verrà perfezionato entro 30 giornidalla data di versamento dell’acconto, nel pieno rispetto delle normative vigenti, il Cliente avrà diritto alla restituzione dell’acconto inviando notifica al concessionario selezionato.

