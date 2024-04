Empoli-Napoli 1-0, Cerri stende i partenopei

(Adnkronos) –

Grande passo avanti per l’Empoli verso la salvezza. La squadra di Davide Nicola, non nuovo a questo genere di miracoli, ha superato 1-0 il Napoli al Castellani, grazie ad un gol di Cerri, ed è salita a 31 punti in classifica, in 15esima posizione, a +4 sul Frosinone terz’ultimo, lasciando il Napoli di Calzona ottavo a 49 punti. Un’altra battuta d’arresto per i partenopei che vedono allontanarsi sempre di più la zona Champions, con la Roma quinta a +6 ma con la gara con il Bologna ancora da giocare e quella con l’Udinese da concludere.

Nicola per la sfida con i partenopei schiera Caprile in porta, e sugli esterni Gyasi e Pezzella, mentre in mediana spazio per Grassi, Maleh e Fazzini. In avanti Cambiaghi e Cerri. Il Napoli di Calzona parte con la coppia centrale formata da Ostigard e Juan Jesus. Nessuna sorpresa in attacco, col solito tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

L’Empoli parte fortissimo e al 4′ è già in vantaggio: Gyasi entra in area e serve un pallone morbido per Cerri che prende il tempo e schiaccia in rete di testa per l’1-0. L’attaccante di riprova all’8′ ma non riesce di poco ad arrivare su un buon pallone servito in area. Il Napoli tiene palla ma non affonda e si fa vedere solo al 31′ con Osimhen che riceve un pallone in area, lo controlla e in acrobazia prova la girata verso la porta, senza impensierire Caprile. Al 35′ ancora Empoli pericoloso in contropiede: uno-due tra Cambiaghi e Niang, con l’esterno che riceve palla in area ma tutto solo calcia alto sopra la traversa.

Ad inizio ripresa il Napoli appare più intraprendente e al 49′ un sinistro insidioso di Politano dal limite viene deviato in angolo da Pezzella. La squadra di Calzona tiene il controllo del pallone ma non riesce a trovare varchi e conclusioni a rete pericolose. Al 66′ altra incursione di Politano ma la conclusione da fuori area termina alta sopra la traversa. Al 67’ancora Napoli pericoloso con Kvaratskhelia che salta due uomini, entra in area e calcia di potenza, ma Caprile devia in angolo. Il Napoli prova a trovare il varco fino alla fine ma l’Empoli si difende e non concede praticamente nulla portandosi a casa tre punti molto importanti in chiave salvezza.