Europee, Papà Salis “Molti resteranno sorpresi da Ilaria”

PALERMO (ITALPRESS) – “Se dovesse farcela penso che molta gente resterebbe sorpresa perché ha una grande determinazione. Dopo tutto quello che ho fatto io e stanno facendo tanti altri per la tua candidatura devi essere la migliore”. Roberto Salis, papà di Ilaria, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 maggio 2024 con Alleanza Verdi-Sinistra, a margine di un incontro a Palermo con il capolista di Avs nelle Isole, Leoluca Orlando. “Ilaria è molto brava a studiare – ha aggiunto Salis -. Io ho visto e vedo tuttora molte persone che fanno questo mestiere e penso che se studiassero di più i temi di cui parlano tutti quanti ne avremmo dei vantaggi”. Poi sul temi per i quali lotterà in Europa: “Le migrazioni, le carceri, i diritti umani e civili: se dovesse capire che le cose non vanno come dovrebbero Ilaria sarà pronta a dare filo da torcere”, ha concluso Salis.