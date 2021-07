Europei: Il Museo del Calcio di Coverciano diventa azzurro

Firenze, 11 lug. (Adnkronos) – Una data che resta nella storia: 11 luglio. Nel giorno del 39esimo anno dalla vittoria azzurra del Mondiale di Spagna, l’Italia di Roberto Mancini vince Euro2020, il suo secondo Europeo in bacheca. Il Museo del Calcio di Coverciano, che raccoglie la storia e il presente della Nazionale, accende i fari azzurri per illuminare la facciata e celebrare il successo. “Tra poche ore – spiega Matteo Marani, Presidente del Museo del Calcio- in omaggio agli Azzurri e alla loro bella cavalcata, inaugureremo una mostra temporanea dedicata ad Euro 2020 con le maglie dei nostri calciatori per ogni gara giocata in questo Europeo. Il Museo del Calcio di Coverciano celebra l’Italia di Mancini”.