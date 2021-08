Ford Kuga Phev è il Plug In Hybrid numero uno in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Ford Kuga PHEV è stata l’auto Plug In Hybrid più venduta in Europa nel primo semestre del 2021[i] e i clienti stanno sfruttando al massimo i 56 km di autonomia (WLTP) di guida puramente elettrica dei loro veicoli, come confermato dagli ultimi dati. Analizzando le informazioni raccolte in forma anonima sulle vetture, i conducenti di Kuga Plug-In Hybrid in Europa hanno percorso finora il 49% della distanza in modalità elettrica utilizzando energia caricata nella batteria da fonti esterne. Il mese di giugno ha registrato il record di vendite di Kuga Plug-In Hybrid – con oltre 6.300 unità – cifra che supera il dato complessivo di vendita di tutti le altre versioni della gamma Kuga. Nel secondo trimestre, Ford ha venduto quasi 16.000 Kuga Plug-In Hybrid, oltre un terzo in più rispetto al concorrente più vicino. Le vendite di modelli Plug-In Hybrid ed elettrici stanno riscontrando un aumento in tutta Europa, dovuto ad un numero crescente di clienti che comprende come le proprie esigenze di guida possano essere soddisfatte completamente e risparmiando sui costi allo stesso tempo – in particolare utilizzando la ricarica da casa. I modelli Plug-In Hybrid hanno rappresentato l’8,4% delle vendite di auto nuove in Europa durante il secondo trimestre del 2021, segnando un aumento di oltre il 255% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno[ii].

“Crediamo fermamente che i nostri clienti acquistino veicoli ibridi per beneficiare dei vantaggi della guida elettrica, e questi dati dimostrano quanto i clienti di Kuga Plug-In Hybrid siano desiderosi di utilizzare il più possibile la loro auto in modalità elettrica”, ha affermato Roelant de Waard, General Manager, Passenger Vehicles, Ford of Europe. “Il futuro di Ford è nel segno dell’elettrificazione e il fatto che Kuga sia il PHEV più venduto dimostra che i nostri clienti vogliono unirsi a noi in questo emozionante viaggio”.

