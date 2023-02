Formazione, alternanza scuola-lavoro: fondo per indennizzo infortuni mortali

Si procede verso un fondo per l’indennizzo dell’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro, Marina Calderone. Dieci milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo per il 2023 così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi a partire dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola l’alternanza scuola-lavoro. Due, invece, i milioni destinati al fondo per ciascun anno a partire dal 2024. La misura, rende noto il ministero, sarà inserita in uno dei decreti di prossima emanazione. Ad essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale. L’indennizzo alle famiglie, tra l’altro, potrà essere cumulato con l’assegno una tantum corrisposto dall’Inail per gli assicurati. “Una prima risposta concreta al senso di ingiustizia da tutti noi provato per il mancato risarcimento alla famiglia De Seta, conseguente a un mancato aggiornamento della normativa – ha affermato Calderone – la sintesi rintracciata nel primo incontro operativo del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro segna un cambio di passo nell’approccio a prevenzione e contrasto degli infortuni nei luoghi di lavoro che, come Governo, vogliamo perseguire. Ci impegniamo ora a sciogliere alcune questioni tecniche per procedere speditamente a colmare il vuoto normativo e rendere operativo il fondo”.