Formazione, nuova partnership tra Gjordan e Diana Consulting

Nel giorno dell’inaugurazione della nuova sede della Gauss Jordan, in via a Frattamaggiore, Mattia Della Rossa annuncia anche la partnership con Diana Consulting. Una collaborazione che nasce per formare e sostenere i giovani per entrare nel mondo del lavoro.

La Gjordan, società leader in Campania per la formazione in ambito Sap, annuncia l’apertura della nuova sede a Frattamaggiore in via Francesco Antonio Giordano, 86. La società si occupa anche di consulenza come dichiarato dal Ceo Mattia Della Rossa: “Il trasferimento in una sede più grande è stato necessario in quanto la Gjordan da fine 2021 ha aperto ufficialmente anche il settore della consulenza assumendo molti ex discenti formati grazie ai nostri corsi Sap negli anni precedenti. Questi giovani hanno acquisito un’esperienza sul campo in ambito Sap lavorando già in multinazionali e hanno deciso di accettare l’offerta della Gjordan in ambito di consulenza Sap. Per me è un motivo di grande orgoglio perchè significa che la professionalità della mia società ha acquisito una grande considerazione nel settore”.

La Gjordan dopo essersi consolidata come leader nella formazione in ambito Sap si propone di crescere anche nella consulenza Sap lavorando con aziende molto affermate in tutta Italia consentendo a giovani stagisti di entrare nel mondo del lavoro e intraprendere la carriera in ambito Sap. La partnership con la società Diana Consulting si affianca nel percorso di crescita avvalendosi della sua esperienza nel campo della formazione.

Spiega Mattia Della Rossa, CEO della Gjordan: “Dopo 5 anni trascorsi nella vecchia siamo cresciuti tantissimo. Da giugno del 2021 abbiamo iniziato a fare consulenza in ambito SAP assumendo 13 consulenti SAP. La nuova sede è un nuovo inizio e ci aspettiamo una crescita più ampia anche grazie ai nostri nuovi partner Anna Abenante, Daniele Barbato e Luigi Moccia”.

“Ci sarà una nuova sinergia tra la Gjordan e Diana Consulting. – commenta Anna Abenante – Nuovi percorsi lavorativi per i giovani, corsi di formazione Sap, servizi e non solo. Il nostro team sarà pronto per mettere a disposizione delle aziende la professionalità e le competenze acquisite in tanti anni di esperienza”.

“Abbiamo colto con piacere l’input lanciato da Anna Abenante, Mattia Della Rossa e Luigi Moccia. Secondo me questa è una sinergia che può dare risposte importanti alle aziende e ai giovani per entrare nel mondo del lavoro. Saremo operativi non solo in Campania ma su tutto il territorio Nazionale”. Così commenta Daniele Barbato carico di entusiasmo per questa partnership con la Gauss Jordan.

Luigi Moccia Ceo di Diana Consulting e responsabile del settore sicurezza conclude: “Con la nascita di questa collaborazione abbiamo fatto un salto di qualità. Con Diana ci occupiamo della sicurezza sul lavoro e della formazione in generale in particolare cerchiamo di dare un valore aggiunto alle aziende utilizzando i Fondi interprofessionali. Diamo, quindi, un supporto al personale dei nostri clienti con corsi di formazione cercando di ottimizzare i costi attraverso i bandi dei fondi interprofessionali regolati dalla legge in Italia”.