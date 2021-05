G7: colloquio Di Maio-Raab, focus su Cipro e lotta a Isis

Londra, 4 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha incontrato a Lancaster House il suo omologo britannico, Dominic Raab, a margine della riunione del G7 a Londra. Secondo una nota pubblicata dal Foreign Office, i due ministri hanno sottolineato il desiderio comune di lavorare insieme in “un anno importante”, con Roma e Londra presidenti di turno rispettivamente del G20 e del G7 e “hanno concordato ambizioni di alto livello per la conferenza di novembre a Glasgow sui cambiamenti climatici Cop26, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti per il clima”.