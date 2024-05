Gianni Colonello nuovo Head of Design di Lancia

TORINO (ITALPRESS) – Gianni Colonello è Head of Design di Lancia, lavorando a stretto contatto con il Chief Design Officer dei Marchi Europei di Stellantis, Jean Pierre Ploue, e con il CEO di Lancia, Luca Napolitano. Gianni contribuirà al piano di rinascimento di Lancia con l’obiettivo di renderlo un marchio premium rispettato e credibile in Europa. Dal 2021 al 2024, è stato Head of Design degli Interni di Lancia, in una posizione fondamentale per la ridefinizione del nuovo linguaggio di design del brand, gestendo la creazione degli interni di Nuova Ypsilon, del Concept Lancia Pu+Ra HPE e di tutta l’intera gamma del marchio Lancia. Dal 2012 al 2021 è stato Head of Design degli Interni di Maserati, e ha seguito lo sviluppo delle concept car e dei veicoli di serie del marchio.

In precedenza, ha avuto un’esperienza di 2 anni nel Centro Stile Nord America di FCA, in qualità di Designer degli Interni per lo sviluppo dei programmi condivisi dell’Azienda.

Ha iniziato la sua carriera professionale in Fiat Auto nel 2002, lavorando per diversi marchi all’interno del Centro Stile e ricoprendo incarichi di rilievo sempre maggiore. Dopo gli Studi Classici si è laureato in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia.

foto: ufficio stampa Stellantis

