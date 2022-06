Giubileo Platino, malessere per la regina Elisabetta

(Adnkronos) – Malessere per la regina Elisabetta. Domani non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno alla cattedrale di Saint Paul di Londra. E’ quanto annuncia Buckingham Palace secondo quanto riporta la Dpa. La decisione è stata presa, come si legge, con “grande riluttanza”.

Non parteciperà all’evento di domani presso la cattedrale di Saint Paul nemmeno il principe Andrea che, rende noto Buckingham Palace, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Negli ultimi giorni il principe Andrea ha visto la regina, ma ha effettuato test regolari e da quando è risultato positivo, non ha più avuto contatti con lei.