Il ministro Crosetto in Kosovo incontra i militari italiani

Siglato accordo per difesa spazio aereo Macedonia del Nord

Milano, 29 mar. (askanews) – “L’Italia insieme alla Grecia si assume la responsabilità di proteggere i cieli della Macedonia e questo dimostra quanto sia importante essere alleati nella Nato perché significa mettere a disposizione le proprie forze per altri Paesi per difenderli quando ce ne è bisogno”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante una visita ufficiale in Kosovo e Macedonia per incontrare i militari italiani e per siglare un accordo bilaterale che sancisce l0impegno italiano per la difesa dello spazio aereo della Macedonia del Nord.