Il salto nel futuro della Lega Pro con gli NFT

di Francesco Garibaldi

Gli acronimi di stampo anglosassone di uso comune nel lessico quotidiano sono una miriade: PC (Personal computer), B2B (Back to Back), SW (Smart Working). Negli ultimi tempi è comparso anche il termine “NFT”, non fungible tokens, per definire opere digitali uniche e non riproducibili, sulle quali si è scatenato un mercato da circa 20 miliardi di dollari (dati Theblockcrypto.com).

Tra le varie filiere della nostra economia che si sono buttate a capofitto su questo business, c’è anche il calcio: se già lo scorso gennaio la Lega Serie A ha lanciato NFT celebrativi della Supercoppa vinto dall’Inter nella finale contro la Juventus, ora anche la Lega Pro ha deciso di investire in questo settore con circa 5.000 Non fungible tokens per tifosi e appassionati all’interno di 3 collezioni esclusive.

Il progetto “Serie C Playoff NFT”, lanciato con Eleven Sports e DaChain del Gruppo Aser Ventures, piattaforma di investimento che opera a livello globale nei settori media dello sport, dell’intrattenimento, dell’innovazione tecnologica, rappresenta il debutto assoluto sul mercato degli NFT da parte della Lega Pro presieduta da Francesco Ghirelli.

Questa operazione, tra le più importanti mai sperimentate nella storia del calcio professionistico per la durata e per il numero dei club coinvolti, vedrà il suo “calcio d’inizio” venerdì 29 aprile, qualche giorno prima dell’inizio dei Playoff: gli NFT saranno rilasciati in concomitanza di ciascun match della fase conclusiva del Campionato di Serie C.

Questi asset – come se fossero video-figurine o fotografie esclusive in formato digitale – saranno collezionabili su DaChain.com, nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT (su cui è già sbarcata anche la Lega Basket), all’interno di tre collezioni digitali: “Top Moments Playoff” con le migliori azioni di ciascuna partita in diverse tirature limitate; “3D da Collezione”, una serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del Campionato; “Final 4 Art by Cristina Stifanic”, quattro opere d’arte uniche, create dalla visual artist Cristina Stifanic in edizione limitata per le Final Four.

Questo progetto innovativo rientra nel solco del percorso di sviluppo e di trasformazione digitale della Lega Pro e dei club, con l’obiettivo di intercettare e far appassionare ancora di più i tifosi e i giovani al mondo della Serie C. Questi fan – se diventassero collezionisti di NFT – potrebbero godere di vantaggi esclusivi e bonus speciali come biglietti omaggio per le finali dei Playoff.

Un salto digitale nel futuro, fuori dal campo, mentre le squadre si confronteranno sul rettangolo verde. Alla ricerca del pass per la serie B.