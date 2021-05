In memoria di Vittorio Di Simone

Tre mesi fa veniva a mancare il nostro amico Cavaliere del lavoro Vittorio Di Simone e voglio ricordarlo per un doveroso rispetto alla nostra amicizia e per l’intero suo operato nel nostro settore.

Vittorio è stato componente dell’ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato campano, presidente della Commissione Provinciale della Confartigianato e consigliere della Camera di commercio di Napoli nonché un imprenditore di successo che da sempre si è disrtinto per le sue grandi doti professionali e umane.

Con Vittorio ho tanti ricordi in terra del Sol Levante: dagli acquisti di materie prime come il corallo, alla vendita dei cammei; negli Usa stessa cosa, dagli acquisti delle conchiglie caraibiche alle vendite dei nostri manufatti presso numerosi grandi magazzini della grande distribuzione americana dove abbiamo portato avanti e valorizzato l’arte del cammeo di Torre del Greco dal lontano 1985 in poi.

Ideatore del primo concorso il Bulino d’Oro città di Torre del Greco, nel quale si sono affermati e sono stati premiati svariati artisti incisori del corallo e del cammeo.

Vittorio ha lavorato tantissimo nelle varie stesure di contratti collettivi dei nostri lavoratori per il benessere e la tutela dei nostri artigiani, e sempre nell’ottica di un miglioramento generale della categoria.

Certamente una perdita… ma anche un eredità per la sua famiglia da tenere ben presente. Elegante, gentile, dinamico, ci ha lasciato tantissimi ricordi di uomo, padre e nonno esemplare.

Grazie Vittorio