Incendi: primi aiuti per allevatori in Sicilia, avviso Regione per acquisto fieno

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) – Subito in campo i primi aiuti alle attività zootecniche duramente colpite dagli incendi in Sicilia. E già on line sul sito della Regione l’avviso pubblico per i contributi urgenti alle imprese di allevamento che hanno subito gravi danni a causa dei roghi. Si tratta della prima misura di sostegno varata con urgenza dal governo regionale. L’avviso è stato disposto dal dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, nella qualità di commissario delegato per lo “stato di crisi e di emergenza”. I contributi erogati potranno essere utilizzati per l’acquisto di foraggi e mangimi, per il ripristino delle recinzioni dei pascoli e delle tubazioni necessarie all’approvvigionamento idrico.