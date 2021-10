Ingv, via alla “Settimana del Pianeta Terra” tra serious game ed escape room

In occasione della nona edizione della “Settimana del Pianeta Terra” che, fino al 10 ottobre, offre la scoperta interattiva delle geoscienze che, come si legge in una nota, “rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale del nostro Paese: riguardano risorse idriche, minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sismico e vulcanico, sicurezza ambientale e salute umana”, le ricercatori e i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), animano, oggi e domani, nel Museo Geofisico di Duronia (Campobasso), “Sei un vero risk detective?”, un serious game a squadre sulla prevenzione dei rischi naturali che metterà alla prova intuito e prontezza in caso di terremoto, frane o alluvioni. I giocatori dovranno avere spirito di osservazione e valutare di volta in volta cosa fare in situazioni di rischio e pericolo, cercando di prevedere le conseguenze. Mercoledì mattina Le ricercatrici dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, nell’ambito del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza, propongono a Napoli una suggestiva escursione lungo la Collina di Posillipo, dalla Grotta di Seiano al Parco Archeologico di Pausilypon, alla scoperta della struttura vulcanica dell’area e della presenza dell’uomo dall’età romana ad oggi. Giovedì e venerdì mattina, riservato alle scuole, “Liberiamo Salvina!”, una escape room on line per sfuggire ai rischi naturali. L’INGV propone un coinvolgente gioco online che metterà alla prova le capacità di sopravvivenza delle squadre partecipanti in caso di terremoto, tsunami, frana e alluvione. Sabato mattina appuntamento al Parco archeologico di Ercolano con un seminario multidisciplinare sulla storia del Vesuvio ed un trekking negli scavi di Ercolano, con stop presso le sezioni vulcanologiche, che documentano spessore e tipologia dei depositi vulcanici, e nelle domus, che ci restituiscono frammenti di vita romana.