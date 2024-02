La sfilata degli 11 trattori al Circo Massimo a Roma

Fra i manifestanti anche sostenitori dell’ex leader di Fn Castellino

Roma, 15 feb. (askanews) – Nelle immagini la sfilata di 11 trattori del presidio di protesta degli agricoltori che si è svolto al Circo Massimo a Roma. Fra i manifestanti, circa 1.500, erano presenti anche alcuni cittadini romani per solidarietà e un gruppo di alcune decine di manifestanti del movimento di estrema destra “Ancora Italia” con uno striscione “Stop alla guerra contro la Russia. Aiuti agli agricoltori”. Slogan anche a sostegno del leader della formazione politica di estrema destra, Giuliano Castellino, condannato in primo grado per l’assalto alla sede della Cgil, e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.