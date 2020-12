Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “‘La solidarietà è tornata a mostrarsi base necessaria’ della nostra convivenza. Gratitudine al Presidente Mattarella per le sue parole, che al termine di questo anno difficile ci fondano nel senso della comunità e in una speranza concreta per le donne, gli uomini e le giovani generazioni del nostro Paese”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti.